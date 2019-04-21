МВД о нарушениях: закрытый участок, смерть мужчины, поедание и бегство с бюллетенем / Фото: Людмила Крылова для "Ракурса"

https://racurs.ua/n121022-narusheniya-na-vyborah-zakrytyy-uchastok-smert-mujchiny-begstvo-i-poedanie-bulletenya-foto.html

Ракурс

Нарушения в ходе голосования на выборах президента зафиксировали правоохранители. По информации главы Нацполиции Сергея Князева, 21 апреля один избирательный участок не открылся в селе Лебединское Волновахского района Донецкой области.

Также в Тернопольской области на избирательном участке умер 75-летний мужчина. Кроме этого, в полицию Харьковской области поступило сообщение о повреждении избирательного участка неизвестными.

По словам представителя МВД Зоряна Шкиряка, по состоянию на 12.00 полиция зарегистрировала 281 заявление от граждан о нарушениях избирательного процесса.

«Речь идет о незаконной агитации, фотографировании бюллетеней, угрозе физической расправой и подкупе избирателей, попытке вынести бюллетень», — отметил Шкиряк.

Он также отметил, что полиция составит протоколы на чиновников и нардепов, которые нарушают избирательное законодательство и фотографируют бюллетени.

Также в полиции сообщили, что в Кагарлыкском районе Киевщины один избиратель после получения бюллетеня не бросил его в урну, а сбежал.

«Мужчина сел на велосипед и скрылся в неизвестном направлении. Члены УИК обратились к работникам полиции с заявлением. Патрульные наведались в квартиру мужчины, где его выдала жена. Она отдала сотрудникам полиции два экземпляра бюллетеней, на которых были указаны даты выборов президента Украины — 31 марта и 21 апреля», — говорится в заявлении правоохранителей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 158−1.

Кроме этого, на избирательном участке в Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень для голосования. Об этом сообщает в Facebook представитель избирательной комиссии Инна Иванченко.

«Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить», — написала Иванченко.

Напомним, второй тур президентских выборов стартовал в Украине. В воскресенье, 21 апреля, граждане смогут выбрать одного из двух лидеров гонки — действующего главу государства Петра Порошенко или шоумена Владимира Зеленского. Предварительные результаты волеизъявления (первые данные национального экзит-пола по состоянию на 18.00) обещают обнародовать после завершения голосования — в 20.00, а окончательные экзит-полы (данные на момент закрытия избирательных участков) станут известны в 22.00.