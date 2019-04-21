Закрита дільниця, смерть чоловіка, втеча та поїдання бюлетеня / Фото: Людмила Крилова для "Ракурсу"

https://racurs.ua/ua/n121022-porushennya-pro-vyborah-zakryta-dilnycya-smert-cholovika-vtecha-ta-poyidannya-buletenya-foto.html

Ракурс

Про порушення під час голосування на виборах президента розповіли сьогодні у МВС та поліції Київської області. За інформацією глави Нацполіції Сергія Князєва, 21 квітня одна виборча дільниця не відкрилася в селі Лебединське Волноваського району Донецькій області.

Також у Тернопільській області на виборчий дільниці помер 75-річний чоловік. Окрім цього, до правоохоронців Харківщини надійшло повідомлення про пошкодження виборчої дільниці невідомими.

За словами представника МВС Зоряна Шкіряка, станом на 12.00 поліція зареєструвала 281 заяву від громадян про порушення виборчого процесу.

«Йдеться про незаконну агітацію, фотографування бюлетенів, погрозу фізичною розправою та підкуп виборців, спробу винести бюлетень», — зазначив Шкіряк.

Він також наголосив, що поліція складе протоколи на чиновників та нардепів, які порушують виборче законодавство та фотографують бюлетені.

Також у поліції повідомили, що в Кагарлицькому районі Київщини один виборець, отримавши бюлетень, не вкинув його в урну, а втік з документом.

«Чоловік сів на велосипед і зник у невідомому напрямку. Члени ДВК звернулись до працівників поліції з відповідною заявою. Патрульні прибули до помешкання чоловіка, де його видала дружина. Вона віддала працівникам поліції два екземпляри бюлетенів, на яких були зазначені дати виборів президента України — 31 березня та 21 квітня», — йдеться у заяві правоохоронців.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158−1.

Окрім цього, на виборчій дільниці у Кривому Розі жінка намагалась з’їсти бюлетень для голосування. Про це повідомляє у Facebook представник виборчої комісії Інна Іванченко.

«Жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з’їла бюлетень. Шматочок встигли вихопити», — написала Іванченко.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів стартував в Україні. Громадяни обирають президента з-поміж двох кандидатів — Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Попередні результати волевиявлення (перші дані національного екзит-полу станом на 18.00) оприлюднять о 20.00, а остаточні екзит-поли (на момент закриття виборчих дільниць) стануть відомі о 22.00.