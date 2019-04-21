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Ракурс
Винник і Притула проголосували на виборах президента. Фото: Ракурс

Винник і Притула проголосували на виборах президента (ФОТО)

21 кві 2019, 12:52
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Відомий український співак Олег Винник вже проголосував. Зірку побачили на виборчій дільниці у Берліні.

Фото Олега Винника в німецькому пункті для голосування опублікував на своїй сторінці у Twitterпосол України в Німеччині Андрій Мельник.

Олег Винник проголосував на виборах. Фото: Twitter/ Андрій Мельник

Тим часом відомий український ведучий Сергій Притула повідомив у своєму Instagram, що команда «Вар'яти» вже також проголосувала.

Притула та "Вар'яти" проголосували на виборах. Фото: instagram/Притула

Джерело: Ракурс


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