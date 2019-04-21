Винник і Притула проголосували на виборах президента. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n121019-vynnyk-i-prytula-progolosuvaly-na-vyborah-prezydenta-foto.html

Ракурс

Відомий український співак Олег Винник вже проголосував. Зірку побачили на виборчій дільниці у Берліні.

Фото Олега Винника в німецькому пункті для голосування опублікував на своїй сторінці у Twitterпосол України в Німеччині Андрій Мельник.

Тим часом відомий український ведучий Сергій Притула повідомив у своєму Instagram, що команда «Вар'яти» вже також проголосувала.