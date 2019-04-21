Порошенко проголосував у другому турі / Фото: twitter.com/poroshenko

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Кандидат у президенти Петро Порошенко проголосував на виборах у другому турі. На дільницю він прийшов разом з дружиною, дітьми, невісткою та онуками. Нагадаємо, перед голосуванням чинний глава держави побував на божественній літургію у Михайлівському монастирі.

Також він закликав українців під час волевиявлення керуватися розумом задля збереження курсу на євроінтеграцію.

«Бо не смішно. Спочатку може і буде весело, але потім може бути боляче», — зазначив Порошенко.

На його думку, необхідно, щоб Україна захистила надбання попередніх років.

«Неважливо прізвище того, хто буде обраний, важливо зберегти стратегію і не втратити країну», — резюмував президент.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів стартував в Україні. У неділю, 21 квітня, громадяни мають можливість обрати одного з двох лідерів перегонів — чинного главу держави Петра Порошенка або шоумена Володимира Зеленського. Попередні результати волевиявлення (перші дані національного екзит-полу станом на 18.00) обіцяють оприлюднити одразу по завершенні голосування — о 20.00, а остаточні екзит-поли (на момент закриття виборчих дільниць) стануть відомі о 22.00.