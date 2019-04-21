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Супрун та Парубій проголосували на виборах. Фото: realgazeta
Супрун та Парубій проголосували на виборах (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n121017-suprun-ta-parubiy-progolosuvaly-na-vyborah-foto.htmlРакурс
Проголосувати на виборах президента України прийшли двоє представників української влади: спікер Верховної Ради Андрій Парубій та виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Парубій досить непрозоро натякнув на свій вибір і заявив, що обирає головнокомандувача країни. Про це повідомляє «Українська правда».
Супрун виклала свої фото у соцмережу Twitterта подякувала за демократичні вибори. Також вона побажала українцям виконати громадянський обов’язок і пошуткувала про відсутність черг рано вранці.
Як раніше повідомляв «Ракурс», в Україні йде голосування другого туру виборів президента. Українці мають вибрати між кандидатами Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.
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