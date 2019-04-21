Супрун та Парубій проголосували на виборах. Фото: realgazeta

https://racurs.ua/ua/n121017-suprun-ta-parubiy-progolosuvaly-na-vyborah-foto.html

Ракурс

Проголосувати на виборах президента України прийшли двоє представників української влади: спікер Верховної Ради Андрій Парубій та виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Парубій досить непрозоро натякнув на свій вибір і заявив, що обирає головнокомандувача країни. Про це повідомляє «Українська правда».

Супрун виклала свої фото у соцмережу Twitterта подякувала за демократичні вибори. Також вона побажала українцям виконати громадянський обов’язок і пошуткувала про відсутність черг рано вранці.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Україні йде голосування другого туру виборів президента. Українці мають вибрати між кандидатами Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.