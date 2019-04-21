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Ракурс
Супрун та Парубій проголосували на виборах. Фото: realgazeta

Супрун та Парубій проголосували на виборах (ФОТО)

21 кві 2019, 12:12
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Проголосувати на виборах президента України прийшли двоє представників української влади: спікер Верховної Ради Андрій Парубій та виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Парубій досить непрозоро натякнув на свій вибір і заявив, що обирає головнокомандувача країни. Про це повідомляє «Українська правда».

Парубій прийшлов голосувати. Фото: Українська правда

Супрун виклала свої фото у соцмережу Twitterта подякувала за демократичні вибори. Також вона побажала українцям виконати громадянський обов’язок і пошуткувала про відсутність черг рано вранці.

Супрун прийшла голосувати. Фото: twitter/Супрун

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Україні йде голосування другого туру виборів президента. Українці мають вибрати між кандидатами Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.


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