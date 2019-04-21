Явка виборців у другому турі: перші дані ЦВК по областях

https://racurs.ua/ua/n121016-yavka-vyborciv-pershi-dani-cvk-po-oblastyah-infografika.html

Ракурс

Явка виборців у другому турі станом на 11.00 становила 17,08%. Про це повідомляється на сайті ЦВК за даними, отриманими з 69 із 199 територіальних виборчих округів. Найбільша активність виборців у Запорізькій та Полтавській областях, найменша — у Закарпатській області.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів стартував в Україні. У неділю, 21 квітня, громадяни матимуть можливість обрати одного з двох лідерів перегонів — чинного главу держави Петра Порошенка або шоумена Володимира Зеленського. Попередні результати волевиявлення (перші дані національного екзит-полу станом на 18.00) обіцяють оприлюднити одразу по завершенні голосування — о 20.00, а остаточні екзит-поли (на момент закриття виборчих дільниць) стануть відомі о 22.00. Офіційні результати виборів Центральна виборча комісія повинна оголосити до 1 травня.