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Явка избирателей во втором туре: первые данные ЦИК по областям

Явка избирателей: первые данные ЦИК по областям (ИНФОГРАФИКА)

21 апр 2019, 11:55
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Явка избирателей во втором туре по состоянию на 11.00 составила 17,08%. Об этом сообщается на сайте ЦИК со ссылкой на данные 69-ти из 199 территориальных избирательных округов. Наибольшая активность избирателей наблюдается в Запорожской и Полтавской областях, наименьшая — в Закарпатской области.

Явка избирателей во втором туре: первые данные ЦИК по областям

Напомним, второй тур президентских выборов стартовал в Украине. В воскресенье, 21 апреля, граждане смогут выбрать одного из двух лидеров гонки — действующего главу государства Петра Порошенко или шоумена Владимира Зеленского. Предварительные результаты волеизъявления (первые данные национального экзит-пола по состоянию на 18.00) обещают обнародовать после завершения голосования — в 20.00, а окончательные экзит-полы (данные на момент закрытия избирательных участков) станут известны в 22.00. Официальные результаты выборов Центральная избирательная комиссия должна объявить до 1 мая.

Источник: Ракурс


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