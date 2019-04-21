Явка избирателей во втором туре: первые данные ЦИК по областям

https://racurs.ua/n121016-yavka-izbirateley-pervye-dannye-cik-po-oblastyam-infografika.html

Ракурс

Явка избирателей во втором туре по состоянию на 11.00 составила 17,08%. Об этом сообщается на сайте ЦИК со ссылкой на данные 69-ти из 199 территориальных избирательных округов. Наибольшая активность избирателей наблюдается в Запорожской и Полтавской областях, наименьшая — в Закарпатской области.

Напомним, второй тур президентских выборов стартовал в Украине. В воскресенье, 21 апреля, граждане смогут выбрать одного из двух лидеров гонки — действующего главу государства Петра Порошенко или шоумена Владимира Зеленского. Предварительные результаты волеизъявления (первые данные национального экзит-пола по состоянию на 18.00) обещают обнародовать после завершения голосования — в 20.00, а окончательные экзит-полы (данные на момент закрытия избирательных участков) станут известны в 22.00. Официальные результаты выборов Центральная избирательная комиссия должна объявить до 1 мая.