Второй тур выборов президента: хроника онлайн / Колаж: О. Кравценюк для "Ракурса"

https://racurs.ua/n121005-vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-hronika-onlayn.html

Ракурс

Голосование во втором туре президентских выборов завершилось в Украине 21 апреля в 20.00. Украинцы выбирали президента из двух претендентов — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Согласно последним данным Центризбиркома, который уже обработал более 99% протоколов, со значительным отрывом от оппонента победу одерживает Зеленский. «Ракурс» следит за ходом событий.

23 апреля

11.25 — иск против действующего президента Петра Порошенко подали в Верховный суд. Истцом выступил судья Окружного административного суда города Киева, который недополучил денег.

11.00 — Геннадий Москаль, которого президент Петр Порошенко назначил главой Закарпатской облгосадминистрации, сегодня написал заявление об увольнении по собственному желанию.

10.00 — Верховная Рада собралась на первое после выборов пленарное заседание. В повестку дня внесен лишь один вопрос — рассмотрение законопроекта «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

9.20 — премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен уйти из команды действующего президента Петра Порошенко и сформировать собственную политическую силу для участия в выборах в Верховную Раду, которые запланированы на осень 2019 года.

22 апреля

21.30 — глава Николаевской облгосадминистрации, депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Савченко объявил об отставке.

«Мы должны поблагодарить действующего президента Петра Порошенко. Я должен уйти вместе с ним», — заявил он.

20.48 — в Киеве на Банковой состоялась беспрецедентная акция — избиратели Петра Порошенко, который проиграл гонку, пришли поблагодарить его за управление страной.

20.08 — пользователи соцсетей в шутку и серьезно потребовали у Владимира Зеленского немедленно начинать выполнять обещания.

17.31 — Владимир Зеленский заявил, что не будет пытаться сменить главу НБУ.

16.46 — премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила шоумена Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

16.24 — пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что официальные итоги голосования еще не объявлены, но признал, что выбор украинского народа очевиден. В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского с победой.

16.13 — экс-министр финансов и представитель команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, каким образом новоизбранный глава государства планирует реализовывать свой предвыборный лозунг «Весна придет — сажать будем».

15.49 — явка избирателей во время голосования во втором туре выборов президента Украины оказалась меньше, чем в первом, который состоялся 31 марта. Самыми активными были граждане на Львовщине, пассивными — в Закарпатской области.

15.08 — Япония назвала украинские выборы справедливыми и свободными и поздравила Зеленского.

15.05 — ЦИК подсчитал уже более 99% протоколов.

13.26 — Тимошенко прокомментировала итоги голосования на президентских выборах и призвала сформировать новое правительство до парламентских выборов.

13.22 — глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка подает в отставку.

13.15 — в команде Зеленского рассказали, что закон об импичменте и снятии неприкосновенности с депутатов будут первыми решениями нового президента.

12.47 — Центральная избирательная комиссия завершила обрабатывать протоколы трех областей

12.39 — канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила в Берлин.

12.18 — в команде Владимира Зеленского рассказали о перспективах снижения тарифов.

12.08 — в команде Зеленского прокомментировали, какие шаги будут осуществлены для возвращения украинских пленных из тюрьмы в России.

11.34 — премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности возобновления экономического взаимодействия Украины и РФ.

11.17 — Совет Европы поздравил кандидата Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

10.49 — в ЦВК прокомментировали нарушения во время голосования во втором туре президентских выборов.

10.47 — Александр Лукашенко и Никол Пашинян поздравили Зеленского с победой.

10.22 — Центризбирком обработал 100% протоколов на иностранных избирательных участках. Большинство голосов получил Петр Порошенко. Разница между кандидатами составляет более 10%.

10.07 — Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. Янукович отметил, что перед Зеленским стоят сложные задачи по прекращению войны на Донбассе.

08.38 — Центральная избирательная комиссия обработала более 90% всех протоколов. Владимир Зеленский набрал 73,17% голосов, а за Петра Порошенко проголосовали 24,50% украинцев.

08.16 — к поздравлениям Зеленского присоединился лидер Чечни Рамзан Кадыров.

07.05 — Центральная избирательная комиссия обработала 82.74% всех протоколов. Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко на 48,64%. Шоумену Зеленскому отдали голоса 73.15% граждан Украины, а за Порошенко проголосовали 24.51% избирателей.

06.26 — Голосование во втором туре выборов президента Украины закончилось. В 6.00 закрыл свои двери последний зарубежный избирательный участок, который расположен в американском штате Калифорния в городе Сан-Франциско. Здесь имели возможность проголосовать за будущего президента украинцы из 12 штатов.

05.27 — Центральная избирательная комиссия сообщила, что второй тур выборов президента Украины проигнорировали 11 млн 243 тыс. 373 украинских гражданина. На избирательные участки пришли и сделали свой выбор 18 млн 403 тыс. 85 человек.

04.59 — специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер раскрыл детали телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский президент пообещал, что и впредь будет поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности, помогать противодействовать агрессии.

04.30 — Центральная избирательная комиссия обработала 63,02% избирательных бюллетеней. Владимир Зеленский продолжает уверенно шагать к победе на выборах. За него проголосовали 73,00% украинцев. Действующий глава государства Петр Порошенко набрал лишь 24,66% голосов.

03.58 — Премьер-министр Канады Джастин Трюдо присоединился к поздравлениям Владимиру Зеленскому, который побеждает на выборах президента Украины. Он отметил, что хочет начать сотрудничать с новым украинским главой государства.

03.31 — экс-председатель Одесской областной государственной администрации и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Украине произошла «настоящая электоральная революция» и предупредил Владимира Зеленского о том, что его ждет непростая «борьба с мафией».

03.03 — Центральная избирательная комиссия обработала меньшую половину протоколов. По итогам обработки 41.99% документов, побеждает шоумен и лидер первого тура Владимир Зеленский. Отрыв между ним и Петром Порошенко составляет почти 50%.

02.23 — Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины. Также свои поздравления Зеленскому адресовали и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ, президент Армении Никола Пашинян и глава Польши Анджей Дуда.

01.47 — сеть «Опора» обнародовала смешные фото о том, как часть украинцев пришла 21 апреля на избирательные участки с домашними животными — кошками и собаками.

01.20 — ЦИК по состоянию на 01.00 обработал уже почти четверть протоколов. По итогам обработки, Зеленский опережает Порошенко со значительным отрывом — 73,30% против 24,36%.

00.18 — победитель президентских выборов в Украине сообщил о своем телефонном разговоре с еще одним зарубежным лидером — Зеленскому позвонил президент Франции Макрон.

21 апреля

23.48 — по итогам обработки 7,65% документов, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко со значительным отрывом — 72,33% против 25,36%.

23.15 — Посольство США в Украине и президент Евросовета Дональд Туск поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине и поблагодарили Петра Порошенка за работу на этой должности.

22.37 — стали известны результаты голосования на украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Здесь победил действующий президент Петр Порошенко.

22.20 — Центральная избирательная комиссия начала обрабатывать протоколы. По итогам обработки 2.24% документов, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко со значительным отрывом — 71,43% против 26,22%.

22.00 — стали известны окончательные результаты Национального экзит-пола.

21.58 — на посту президента Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык.

21.37 — Владимир Зеленский назвал свое первое задание на посту президента — это освобождение украинских военнопленных.

21.28 — отдельные члены Конституционного суда планируют отменить ключевое требование получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом — электронное декларирование, заявил сегодня действующий президент Петр Порошенко.

21.27 — в штабе Зеленского заявили, что выберут на конкурсе кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел.

21.14 — Петр Порошенко заявил, что готов помогать новому президенту в решениях, которые приблизят нашу страну к ЕС и НАТО.

«До инаугурации я готов тратить любое количество времени, чтобы помочь новому президенту войти в курс дел в мельчайших деталях», — Порошенко.

21.00 — Петр Порошенко на своем брифинге после завершения второго тура президентских выборов заявил, что все еще ждет извинений от своего оппонента за шутку о «термосе».

20.30 — президент Украины Петр Порошенко отреагировал на результаты Национального экзит-пола относительно сегодняшнего голосования во втором туре президентских выборов.

«В следующем месяце я покину пост главы государства. Так решили большинство украинцев. Я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину», — заявил Порошенко.

20.20 — шоумен Владимир Зеленский выступил с первым обращением к украинцам после обнародования итогов Национального экзит-пола, согласно которым за него проголосовали 73,2% граждан.

«Я пока не президент, но хочу сказать всем странам пост-СССР: посмотрите на нас. Все возможно», — заявил Зеленский.

20.00 — обнародован Национальный экзит-пол — социологический опрос избирателей на выходе с избирательных участков по всей территории Украины.

Во втором туре выборов побеждает шоумен Владимир Зеленский. За него свои голоса отдали 73,2% опрошенных. Действующий президент Петр Порошенко занял второе место — его поддержали 25,3% опрошенных.

19.21 — в Волынской области в документации вместо члена комиссии подписался водитель.

19.14 — открылся последний заграничный избирательный участок на выборах президента Украины. Голосование началось на участке в Сан-Франциско, США.

18.09 — стало известно, как проголосовали украинцы в Австралии. За Порошенко свои голоса отдали 72 украинца, а за Зеленского — 26.

17.51 — в штабе Петра Порошенко признают любой результат президентских выборов. Об этом заявил глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов.

17.36 — в Донецкой области открылся избирательный участок, который не начал работу утром вовремя. С 16.00 более 190 украинских избирателей могут проголосовать во втором туре президентских выборов.

17.07 — сообщения о минировании общественных мест в день выборов президента поступают с оккупированных территорий. В Нацполиции также сообщили данные о количестве зарегистрированных сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

16.28 — избирательный участок открылся в США. Украинцы начали голосование во втором туре президентских выборов в Вашингтоне.

16.23 — в штабе Владимира Зеленского объяснили, почему их кандидат продемонстрировал бюллетень.

15.13 — ЦИК обнародовал данные по явке украинцев на избирательные участки по состоянию на 15.00. Уже проголосовали 45,38% украинских избирателей.

15.08 — военнослужащие голосуют на специальных участках. Их открыли на передовой и в госпиталях.

14.50 — полиция прибыла к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, чтобы выписать ему штраф за продемонстрированный сегодня во время голосования заполненный бюллетень.

14.47 — В Киеве возле участка Зеленского обнаженная активистка требовала «не насиловать страну». Также на ее теле была надпись «Зеленский — кот в мешке».

14.25 — Гройсман вместе с женой пришел на избирательный участок в Виннице. Премьер-министр заявил о том, что сегодня украинцы выбирают свое будущее.

13.30 — МВД сообщило о нарушениях на выборах. На Киевщине мужчина убежал с участка с бюллетенем и на велосипеде помчался домой. Жена его выдала. А в Кривом Роге женщине почти удалось съесть бюллетень.

12.52— Олег Винник голосовал на выборах в Германии.

12.45 — Порошенко проголосовал и призвал украинцев сделать свой выбор.

12.12 — Супрун и Парубий уже проголосовали на выборах.

12.00 — Центральная избирательная комиссия обнародовала первые данные о явке избирателей по состоянию на 11 часов утра.

11.15 — А Владимир Зеленский пришел на избирательный участок, где уже проголосовал.

11.00 — Петр Порошенко пошел в церковь.

10.30 — очереди в пять раз длиннее, чем в первом туре: украинцы Варшавы «окружили» избирательный участок.

10.15 — в Мариуполе избирательные комиссии охраняет бронетехника.

10.00 — в Славянске также продолжается голосование на выборах президента Украины.

9.50 — исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун уже проголосовала. А вы?

9.30 — наблюдатели обнаружили агитационные билборды одного из кандидатов в президенты.

9.10 — украинцы Китая делают свой выбор.

9.00 — вот такие очереди образовали граждане Украины на избирательном участке в Праге.

8.00 — в Украине открылись избирательные участки, началось голосование.

7.30 — в субботу заработал первый участок на выборах президента в австралийской Канберре. Там украинцы уже выбирают нового главу государства.

День тишины

20 апреля — суд рассмотрел иск наблюдателя на выборах от организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрея Хилько об аннулировании регистрации кандидата на пост президента Зеленского и отказал истцу из-за необоснованности иска. Заседание началось в субботу в 21.00, решение было обнародовано в 1.00 ночи 21 апреля.

20 апреля — в «день тишины» накануне второго тура выборов в эфире телеканала «1+1» было запланировано шоу и фильм с участием Зеленского и студии «Квартал 95».

Дебаты

19 апреля состоялись дебаты между кандидатами в президенты. Дебаты на стадионе посетили и Зеленский и Порошенко, а в студию «Общественного» пришел только действующий глава государства.

Первый тур

Первый тур выборов президента состоялся 31 марта. Граждане выбирали одного из 39 кандидатов на пост главы государства. Согласно официальным результатам первого тура, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Порошенко — 15,95% избирателей.

Напомним, 9 февраля был представлен список 44-х претендентов на пост главы государства. ЦИК отказал в регистрации свыше 40 кандидатам. Впоследствии еще пять кандидатов отказались от участия в гонке. 8 марта был утвержден текст бюллетеня с 39 кандидатами. Затем Сергей Тарута заявил, что поддерживает Юлию Тимошенко, а Александр Мороз передумал участвовать в выборах. Всего 19 из 39 кандидатов в президенты выдвигали политические партии, 20 были самовыдвиженцами, 18 не входили в состав какой-либо политсилы.

После завершения голосования во втором туре выборов ЦИК должен объявить официальные результаты до 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента Украины должна быть проведена в период с мая по 3 июня.