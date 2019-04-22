Данилюк о преследовании коррупционеров: У Зеленского не будет кнопки «посадить чиновников»https://racurs.ua/n121103-daniluk-o-presledovanii-korrupcionerov-u-zelenskogo-ne-budet-knopki-posadit-chinovnikov.htmlРакурс
Экс-министр финансов и представитель команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, каким образом новоизбранный глава государства планирует реализовывать свой предвыборный лозунг «Весна прийде — саджати будемо».
«Что может сделать президент? Он не будет вмешиваться в процессы и мешать антикоррупционным органам делать свою работу. Сам он не может сажать или не сажать людей — тогда он ничем не будет отличаться от старой системы», — заявил Данилюк в комментарии для «Украинской правды».
По его словам, у президента не будет кнопки «посадить» чиновников и представителей власти за коррупционные преступления.
«У президента не будет кнопки „посадить чиновников“, но он будет обеспечивать условия, чтобы правоохранительные органы и суды занимались своей работой», — добавил экс-министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана.
Напомним, Центризбирком уже подсчитал 99% протоколов с результатами голосования во втором туре президентских выборов. Зеленского поддержали более 73,2% избирателей, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.
Также ранее сегодня у Зеленского рассказали о перспективах снижения тарифов.