Зеленский учит украинский, но с поддержкой и развитием языка не все так однозначно

Владимир Зеленский, фото: «Народна правда»

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В команде Владимира Зеленского сделали неоднозначное заявление о том, что украинский язык нужно поддерживать не «методом кнута», а «методом пряника».

Спикер штаба кандидата Дмитрий Разумков сегодня на брифинге заявил, что поддержка и развитие украинского языка является одной из прерогатив нового президента Украины, однако это должно происходить методами стимулирования. По его мнению, «метод пряника» будет более эффективен в этом вопросе, сообщает «Интерфакс-Украина».

При этом Разумков не стал объяснять, в чем именно заключается этот метод и какие меры он предполагает, но кивнул на Верховную Раду, которая, по его словам, сначала должна завершить рассмотрение закона о языке.

В свою очередь жена кандидата Елена Зеленская рассказала журналистам, что ее муж сейчас совершенствует свои знания украинского языка. В частности, они ищут преподавателя, который поможет Зеленскому овладеть языком, говорится в ее интервью «ВВС Україна».

«Важно, чтобы вокруг говорили на украинском, у них в штабе уже говорят только на украинском», — утверждает Зеленская.

По ее словам, они с мужем свободно общаются на украинском языке, однако на речь шоумена влияет напряжение и психологическое воздействие.

Напомним, Центризбирком уже подсчитал 99% протоколов с результатами голосования во втором туре президентских выборов. Зеленского поддержали более 73,2% избирателей, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.