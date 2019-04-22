"Тесла" расследует видео со взрывом электрокара в Шанхае. Фото:yandex.

https://racurs.ua/n121101-tesla-rassleduet-video-so-vzryvom-elektrokara-v-shanhae.html

Ракурс

Компания Tesla расследует взрыв припаркованной модели S. Инцидент произошел вчера на одной из парковок в Шанхае.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. Видео пожара быстро распространилось по китайским соцсетям и компания выслала на место своих специалистов. Об этом сообщает reuters.

На видео видно, что сначала электрокар испускает дым и затем мгновенно взрывается. Причина инцидента пока неизвестна.

За последние шесть лет не менее 14 электрокаров компании загорелись сами собой. При этом производитель утверждает, что его автомобили в 10 раз реже возгораются, в сравнении с авто на бензиновом двигателе.

Издание отмечает, что хэштег «Тесла самовозгорается» сегодня набрал более 20 млн кликов в китайской сети Weibo (аналог twitter). Однако инцидент не повлиял на репутацию автопроизводителя.

Как ранее сообщал «Ракурс», в середине марта Илон Маск презентовал долгожданный электрокар Tesla Model Y, дизайн которого держался в полном секрете. Он выйдет на рынок уже в следующем году. Авто имеет несколько модификаций в разной ценовой категории.