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Ракурс
"Тесла" розслідує відео з вибухом електрокара в Шанхаї

«Тесла» розслідує вибух електрокара на відео в Шанхаї

22 кві 2019, 15:54
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Компанія Tesla розслідує вибух припаркованої моделі S. Інцидент стався вчора на одній з парковок в Шанхаї.

За попередніми даними, в результаті вибуху ніхто не постраждав. Відео пожежі швидко поширилося китайськимbсоцмережами і компанія вислала на місце своїх фахівців. Про це повідомляє reuters.

На відео видно, що спочатку електрокар випускає дим і потім миттєво вибухає. Причина інциденту поки невідома.

За останні шість років щонайменше 14 електрокарів компанії загорілися самі собою. При цьому виробник стверджує, що його автомобілі в 10 разів рідше займаються, в порівнянні з авто на бензиновому двигуні.

Видання зазначає, що хештег «Тесла самозаймається» сьогодні набрав більше 20 млн кліків в китайській мережі Weibo (аналог twitter). Однак інцидент не вплинув на репутацію автовиробника.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в середині березня Ілон Маск презентував довгоочікуваний електрокар Tesla Model Y, дизайн якого тримався в повному секреті. Він вийде на ринок вже наступного року. Авто має кілька модифікацій в різної цінової категорії.


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