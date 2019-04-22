"Тесла" розслідує відео з вибухом електрокара в Шанхаї

https://racurs.ua/ua/n121101-tesla-rozsliduie-video-z-vybuhom-elektrokara-v-shanhayi.html

Ракурс

Компанія Tesla розслідує вибух припаркованої моделі S. Інцидент стався вчора на одній з парковок в Шанхаї.

За попередніми даними, в результаті вибуху ніхто не постраждав. Відео пожежі швидко поширилося китайськимbсоцмережами і компанія вислала на місце своїх фахівців. Про це повідомляє reuters.

На відео видно, що спочатку електрокар випускає дим і потім миттєво вибухає. Причина інциденту поки невідома.

За останні шість років щонайменше 14 електрокарів компанії загорілися самі собою. При цьому виробник стверджує, що його автомобілі в 10 разів рідше займаються, в порівнянні з авто на бензиновому двигуні.

Видання зазначає, що хештег «Тесла самозаймається» сьогодні набрав більше 20 млн кліків в китайській мережі Weibo (аналог twitter). Однак інцидент не вплинув на репутацію автовиробника.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в середині березня Ілон Маск презентував довгоочікуваний електрокар Tesla Model Y, дизайн якого тримався в повному секреті. Він вийде на ринок вже наступного року. Авто має кілька модифікацій в різної цінової категорії.