Погода в Украине 23 апреля. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n121100-pogoda-v-ukraine-23-aprelya-sinoptiki-prognoziruut-teplyy-i-solnechnyy-den-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 23 апреля порадует теплом. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха на территории всей страны.

Столбики термометров днем ​​поднимутся до 16−18° на востоке и 18−20° тепла в западных областях, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 23 апреля ожидается теплая и солнечная. Синоптики прогнозируют 4−6° тепла ночью и 18−20° выше нуля днем.

Во Львове 23 апреля также ожидается теплый день без осадков. Температура воздуха ночью составит 3−5° тепла, а днем ​​поднимется до 17−19° выше нуля.

Погода в Днепре 23 апреля будет теплой. Синоптики прогнозируют 3−5° выше нуля ночью, а днем ​​температура воздуха составит 17−19° тепла.

В Харькове 23 апреля будет солнечно. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем ​​температура воздуха прогреется до 17−19°.

Погода в Одессе 23 апреля будет солнечной, но прохладной. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4−6° тепла, а днем ​​составит всего 14−16° выше нуля.

Метеорологи не прогнозируют магнитные бури 23 апреля. В течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.