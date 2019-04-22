В ЦИК рассказали, в каких регионах активность граждан была минимальной

https://racurs.ua/n121099-yavka-izbirateley-v-cik-rasskazali-v-kakih-regionah-aktivnost-grajdan-byla-minimalnoy.html

Ракурс

Явка избирателей во время голосования во втором туре выборов президента Украины оказалась меньше, чем в первом, который состоялся 31 марта.

Данные о том, как голосовала Украина 21 апреля, обнародовала в Фейсбук председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук. Явка избирателей во время повторного голосования составила 61,37% граждан против 62,8% во время первого тура.

Самыми активными были снова жители Львовской области — на участки пришли 67,34% всех избирателей. На выборах здесь проголосовали 1 млн 295 тыс. граждан.

Наименьшая активность, как и в первом туре, зафиксирована в Закарпатской области, в которой проголосовало меньше половины всех избирателей. Бюллетени получили 437 889 избирателей (46,38%).

Явка на выборах за рубежом выросла. В заграничном округе этот показатель составил 13,33%, а 31 марта избирательным правом воспользовались 12,62% украинцев, включенных в списки.

Ранее «Ракурс» сообщал, что на избирательные участки во втором туре выборов президента Украины не пришло более 11 млн украинских граждан. В списки внесли 29 млн 646 тыс. 458 человек, а на выборы 21 апреля пришли и получили бюллетени 18 млн 403 тыс. 85 человек. Первый тур проигнорировали 10 млн 756 тыс. 850 граждан Украины.