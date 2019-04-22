Украинские выборы назвали в Японии справедливыми и свободными. Фото: usba

https://racurs.ua/n121098-ukrainskie-vybory-nazvali-v-yaponii-spravedlivymi-i-svobodnymi.html

Ракурс

Президентские выборы в Украине японское правительство назвало справедливыми и свободными.

В Токио надеются, что новый президент принесет стабильное развитие в страну и поздравили кандидата Владимира Зеленского с победой. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Японии, передает «Интерфакс-Украина».

В Японии заявили, что нового президента избирали мирно и теперь рассчитывают, что демократически избранная власть не оставит путь экономических реформ.

Япония подчеркнула, что поддерживает украинские реформы и надеется на национальный диалог.

Отметим, что власти страны намерены продолжить налаживать двустороннее сотрудничество между Украиной и Японией.

Как ранее сообщал «Ракурс», канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Зеленского с победой и позвала в Берлин с официальным визитом. Меркель подчеркнула, что Германия продолжит поддерживать Украину.