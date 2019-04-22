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Ракурс
С победой на выборах Зеленского поздравила Меркель. Фото: Комсомольская правда

Меркель в поздравительной речи позвала Зеленского в Берлин

22 апр 2019, 12:39
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Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов поздравила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель напомнила о сложных задачах, которые стоят перед будущим президентом, а также пригласила посетить Берлин с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства Федеративной республики Германии.

Также в Германии сообщили о дальнейшей поддержке Украины. По словам Меркель, мирное решение военного конфликта на Востоке Украины очень важно для Германии, как и продолжение внедрения реформ в сфере юридической системы и децентрализации власти.

Также канцлер Германии акцентировала внимание на том, что необходимо продолжать борьбу с коррупцией.

Напомним, ранее в команде Зеленского уже сообщили о том, какие шаги предпримут для возвращения украинцев из тюрем в РФ. По словам политконсультанта шоумена Дмитрия Разумкова, новое руководство страны будет придерживаться нормандского форманта и минских соглашений.

Источник: Ракурс


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