Меркель у вітальній промові покликала Зеленського в Берлін

Ангела Меркель. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/ua/n121087-merkel-u-vitalniy-promovi-poklykala-zelenskogo-v-berlin.html

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Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів привітала канцлер ФРН Ангела Меркель.

Меркель нагадала про складні завдання, які стоять перед майбутнім президентом, а також запросила відвідати Берлін з офіційним візитом, повідомляє прес-служба уряду Федеративної республіки Німеччини.

Також в Німеччині повідомили про заручення подальшою підтримкою України. За словами Меркель, мирне вирішення військового конфлікту на Сході України дуже важливо для Німеччини, як і продовження впровадження реформ у сфері юридичної системи і децентралізації влади.

Також канцлер Німеччини наголосила на тому, що необхідно продовжувати боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, раніше в команді Зеленського вже повідомили про те, які кроки зроблять для повернення українців з в’язниць в РФ. За словами політконсультанта шоумена Дмитра Разумкова, нове керівництво країни буде дотримуватися нормандського форманта і мінських угод.