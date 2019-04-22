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Ракурс
Ангела Меркель. Фото: Комсомольская правда

Меркель у вітальній промові покликала Зеленського в Берлін

22 кві 2019, 12:39
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Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів привітала канцлер ФРН Ангела Меркель.

Меркель нагадала про складні завдання, які стоять перед майбутнім президентом, а також запросила відвідати Берлін з офіційним візитом, повідомляє прес-служба уряду Федеративної республіки Німеччини.

Також в Німеччині повідомили про заручення подальшою підтримкою України. За словами Меркель, мирне вирішення військового конфлікту на Сході України дуже важливо для Німеччини, як і продовження впровадження реформ у сфері юридичної системи і децентралізації влади.

Також канцлер Німеччини наголосила на тому, що необхідно продовжувати боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, раніше в команді Зеленського вже повідомили про те, які кроки зроблять для повернення українців з в’язниць в РФ. За словами політконсультанта шоумена Дмитра Разумкова, нове керівництво країни буде дотримуватися нормандського форманта і мінських угод.

Джерело: Ракурс


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