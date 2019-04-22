Володимир Зеленський, фото: «РИА Новости»

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У команді Володимира Зеленського розповіли про перспективи зниження комунальних тарифів в Україні після його вступу на посаду президента України.

За словами його політконсультанта Дмитра Разумкова, це питання не зовсім належить до прерогативи президента. Про це Разумков заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

За його словами, новий президент може вплинути на корупційну складову, котра часто є в тарифах.

«Обіцяти, що це станеться через день-два — не може», — наголошує Разумков.

За його словами, цей процес буде не простим, і його «доведеться пройти «і Зеленському, і його команді, і українському народу».

Щодо команди нового президента, то Разумков зазначив, що ключові призначення будуть озвучені пізніше, минулого четверга була представлена група експертів, котрі бере участь в роботі кабінету президента.

Нагадаємо, у Зеленського нещодавно прокоментували його підтримку російськими пропагандистами й колишніми українськими чиновниками, зокрема засудженим за державну зраду четвертим президентом України Віктором Януковичем.