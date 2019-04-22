Це не зовсім прерогатива президента: у Зеленського розповіли про перспективи зниження тарифів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121086-ce-ne-zovsim-prerogatyva-prezydenta-u-zelenskogo-rozpovily-pro-perspektyvy-znyjennya-taryfiv.htmlРакурс
У команді Володимира Зеленського розповіли про перспективи зниження комунальних тарифів в Україні після його вступу на посаду президента України.
За словами його політконсультанта Дмитра Разумкова, це питання не зовсім належить до прерогативи президента. Про це Разумков заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV.
За його словами, новий президент може вплинути на корупційну складову, котра часто є в тарифах.
«Обіцяти, що це станеться через день-два — не може», — наголошує Разумков.
За його словами, цей процес буде не простим, і його «доведеться пройти «і Зеленському, і його команді, і українському народу».
Щодо команди нового президента, то Разумков зазначив, що ключові призначення будуть озвучені пізніше, минулого четверга була представлена група експертів, котрі бере участь в роботі кабінету президента.
Нагадаємо, у Зеленського нещодавно прокоментували його підтримку російськими пропагандистами й колишніми українськими чиновниками, зокрема засудженим за державну зраду четвертим президентом України Віктором Януковичем.