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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «РИА Новости»

Это не совсем прерогатива президента: у Зеленского рассказали о перспективах снижения тарифов (ВИДЕО)

22 апр 2019, 12:18
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В команде Владимира Зеленского рассказали о перспективах снижения коммунальных тарифов в Украине после его вступления в должность президента Украины.

По словам его политконсультанта Дмитрия Разумкова, этот вопрос не совсем относится к прерогативе президента. Об этом Разумков заявил в интервью телеканалу ICTV.

По его словам, новый президент может повлиять на коррупционную составляющую, которая часто есть в тарифах.

«Обещать, что это произойдет через день-два — не может», — отмечает Разумков.

По его словам, этот процесс будет не простым, и его «придется пройти «и Зеленскому и его команде, и украинскому народу».

Относительно команды нового президента Разумков отметил, что ключевые назначения будут озвучены позже, в прошлый четверг была представлена группа экспертов, которая участвует в работе кабинета президента.

Напомним, в Зеленского недавно прокомментировали его поддержку российскими пропагандистами и бывшими украинскими чиновниками, в том числе осужденным за государственную измену четвертым президентом Украины Виктором Януковичем.


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