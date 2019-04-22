У Зеленского прокомментировали российскую поддержку команды. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n121084-u-zelenskogo-prokommentirovali-rossiyskuu-podderjku-komandy.html

Ракурс

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского прокомментировали поддержку команды российскими пропагандистами и украинскими экс-чиновниками.

Команда заявляет, что обойдется без их поздравлений и поддержки. Об этом заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает агентство «Интерфакс-Украина».

Такую резкую реакцию вызвало поздравление экс-президента Украины Виктора Януковича. Политик заявил, что Зеленский вступит на пост в самый тяжелый для Украины период, и призвал не подводить граждан.

Заявление было опубликовано в Facebook Юрием Кирасиром, который является пресс-секретарем сына политика Александра Януковича.

Как ранее сообщал «Ракурс», Европейский Союз и Совет Европы поздравили Владимира Зеленского с победой в выборах и заверили, что готовы всесторонне поддерживать реформирование Украины.