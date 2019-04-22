Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Президентство Зеленского: в Совете Европы поделились своими ожиданиями. Фото: Цензор

Президентство Зеленского: в Совете Европы поделились своими ожиданиями

22 апр 2019, 11:17
999

Совет Европы поздравил кандидата Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Также в Совете Европы высказали свои ожидания от президентства Владимира Зеленского. В частности, организацию интересуют реформы в Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на своей странице в Twitter.

Особенно Совет Европы интересует судебная система, которая должна стать достойной и заслуживающей доверия. В своем сообщении Ягланд подметил, что Украина является ценным членом организации.

Генсекретарь Совета Европы поддержал Зеленского. Фото: twitter

Постоянный корреспондент «Радіо Свободи» в Брюсселе Рикард Йозвяк в соцсетях поделился информацией, что чиновники ЕС беспокоятся о президентстве Зеленского, однако подметили, что команда кандидата хорошо осведомлена о политике ЕС.

По словам журналиста, чиновники заявили, что второй срок действующего главы Украины Петра Порошенко мог принести негативные сюрпризы.

В Евросоюзе подчеркивают, что будут оказывать всестороннюю поддержку новому президенту в реформировании страны.

Евросоюз готов работать с новым президентом. Фото: twitter

Как ранее сообщал «Ракурс», Центральная избирательная комиссия обработала уже более 95% всех протоколов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...