У Владимира Зеленского был напряженный разговор с Урсулой фон дер Ляен из-за финансовых запросов Украины. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися у в Нью-Йорку.

Їхня розмова була напруженою через питання додаткового фінансування та прогресу в ухваленні законів у Верховній Раді. Про це повідомила агенція Bloomberg із посиланням на джерело, ознайомлене з перебігом переговорів.

Зазнається, що представники України висловили хвилювання щодо можливого посилення агресії РФ взимку на тлі обмежених можливостей протиповітряної оборони для захисту українських міст. Саме тому було прохання до європейських союзників допомогти закрити бюджетний дефіцит розміром приблизно 30 млрд дол. і прискорити виплату 90 млрд євро європейського кредиту.

Також, як пише Bloomberg, українці були обурені рішенням ЄС зняти санкції з двох російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

У відповідь посадовці Євросоюзу заявили Україні, що перш ніж надавати додаткове фінансування, очікують прогресу в ухваленні нового законодавства. Ці закони повинні бути спрямовані на скорочення тіньової економіки, збільшення податкових надходжень та наближення українського законодавства до європейських норм.

Також у Брюсселі сумніваються щодо розрахунків України дефіцитного бюджету. В Євросоюзі пропонують, щоб додаткове фінансування надали інші партнери. Озвучувалися Канада, Норвегія та Японія.

Після зустрічі з фон дер Ляєн Зеленський публічно заявив журналістам, що невдовзі команди сторін знову зустрінуться для подальших переговорів щодо цього питання. Президент сподівається, що рішення знайдуть.

Нагадаємо, 18 вересня Україна отримала від Євросоюзу черговий транш на 3,3 млрд євро в межах Ukraine Support Loan. Ці кошти будуть спрямовані на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів.

Джерело: Bloomberg