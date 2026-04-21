Владимир Зеленський і голова Євросовету обговорили розблокування 90 млрд євро для України.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

У вівторок, 21 квітня, сторони обговорили розблокування фінансового пакета допомоги на 90 млрд євро. Зеленський наголосив, що Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Європейський Союз. Про це глава держави повідомив у Telegram.

У ході розмови Кошта відзначив безпекові домовленості України з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. А Зеленський наголосив, що українська система у форматі Drone Deal «справді унікальна».

Ми вже почали цю співпрацю і з окремими європейськими країнами. Домовилися, що продовжимо обговорення цієї теми під час особистої зустрічі вже найближчим часом. Важливо, щоб Європа була об'єднана й захищена, — зазначив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відремонтувала пошкоджену ділянку нафтопроводу «Дружба», які пошкодили російські обстріли. Нафтогін готовий до відновлення постачання нафти в Європу. Раніше через зупинку роботи нафтопроводу Угорщина блокувала кредит Україні в ЄС у розмірі 90 млрд євро.

Європейський комісар із економіки Валдіс Домбровскіс поінформував, що Україна отримає перший транш за позикою ЄС наприкінці травня — на початку червня.