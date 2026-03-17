Владимир Зеленский, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n212664-drujbu-mogut-vozobnovit-cherez-1-5-mesyaca-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, у листі керівництву Євросоюзу повідомив, що на відновлення транзиту через нафтопровід «Дружба» після наслідків російських ударів знадобиться приблизно півтора місяця.

Про це йдеться у відповідному листі Зеленського на пропозицію підтримки від керівництва ЄС, повідомляє видання «Європейська правди».

Раніше, у своєму листі Зеленському від 16 березня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта запропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачання нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід «Дружба».

Зеленський у своїй відповіді, датованій 17 березня, пояснює, що останні пошкодження інфраструктури «Дружби» досить серйозні, і повна зупинка роботи однієї перекачувальної станції — у Бродах — не дозволяє підтримувати у нафтопроводі достатній тиск і забезпечувати безпечний транзит.

Твердження, що Україна умисно блокує транзит нафти через «Дружбу» — безпідставні, — наголошує Зеленський у листі.

Він також запевнив, що Україна з перших же днів після того удару почала працювати над альтернативним технічним рішенням і ця робота наближається до завершення:

Ми очікуємо, що упродовж приблизно 1,5 місяця перекачувальна станція у Бродах відновить технічну спроможність. Це забезпечить повне відновлення постачань — звісно, якщо не буде нових ударів РФ.

Зеленський зазначив, що попередні технічні оцінки вказують на неможливість выдновлення пошкодженого нафтового резервуару — тож Україна розглядає побудову підземної інфраструктури зберігання.

У цьому контексті я вдячний і приймаю вашу пропозицію щодо необхідної технічної підтримки та фінансування, щоб ми могли завершити ремонтні роботи якнайшвидше та розглянути сталі рішення на майбутнє, — зазначив він, додавши, що доручить керівнику «Нафтогазу» сконтактувати з цим питанням із послом Євросоюзу в Україні.

Джерело: «Європейська правда»