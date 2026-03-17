ЕС предложил Украине помощь в ремонте нефтепровода «Дружба»
Євросоюз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для відновлення постачання нафти до Угорщини та Словаччини нафтопроводом «Дружба», який був пошкоджений російською атакою 27 січня.
Про це йдеться у спільній заяві президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти, опублікованій на сайті Єврокомісії.
ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українська сторона привітала та прийняла цю пропозицію, — вказано у заяві.
Зазначається, що європейські експерти готові приступити до роботи негайно,
Нашим пріоритетом є забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян. У цьому контексті голова Європейської комісії та голова Європейської ради продовжуватимуть співпрацювати з зацікавленими сторонами щодо альтернативних маршрутів транзиту неросійської нафти до країн Центральної та Східної Європи, — наголошується у заяві.