Владимир Зеленский попросил у ЕС дополнительные 70 млрд евро. Фото:

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Президент Володимир Зеленський попросив в ЄС додаткове фінансування.

У 2027 році війна коштуватиме для України 155 млрд євро. Тому Київ потребує щонайменше додаткових 70 млрд євро від Європейського Союзу «на оборону, на зброю та на нашу стійкість». Про це глава держави 16 жовтня заявив у Брюсселі під час звернення до учасників засідання Європейської Ради, передає Офіс президента.

Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку. Вона допоможе нам стримувати Росію, — зазначив він.

Президент розповів, що більшість ворожих штурмів на фронті зупиняються завдяки дронам. Також безпілотники послаблюють економіку ПФ та перерізають російські шляхи постачання.

За словами Зеленського, Україна могла б подвоїти чи потроїти виробництво дронів, «але нам просто не вистачає на це грошей».

Лише уявіть, якби ми могли чинити на Росію у два-три рази більший тиск, ніж сьогодні, — додав він.

Нагадаємо, 14 жовтня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Європейський Союз перерахував Україні 2,86 млрд євро на оборонні потреби. Пріоритетні видатки — забезпечення ЗСУ дронами й ракетами.