Нарушения на выборах прокомментировал ЦИК. Фото: Громадське телебачення

https://racurs.ua/n121080-narusheniya-na-vyborah-prokommentiroval-cik.html

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В Центральной избирательной комиссии не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования во втором туре президентских выборов.

В комиссии отметили, что сегодняшние выборы прошли демократично, на уровне самых высоких международных стандартов. Выборы во втором туре стали примером того, как должно происходить свободное волеизъявление, отметила в ходе брифинга в Киеве председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Также она сообщила, что окончательные результаты выборов ЦИК объявит ориентировочно 30 апреля. Сейчас в комиссии продолжается подсчет голосов, оригиналы протоколов окружных избирательных участков начнут принимать уже сегодня.

Напомним, вчера состоялся второй тур президентских выборов. Согласно обнародованным данным, за Зеленского проголосовали 73,13% украинских избирателей, за Петра Порошенко — 24,52%. На данный момент в комиссии обработали более 95% протоколов.