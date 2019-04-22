Порушення на виборах прокоментувала ЦВК

Порушень, які б могли вплинути на результати виборів, немає – ЦВК. Фото: Громадське телебачення

https://racurs.ua/ua/n121080-porushennya-na-vyborah-prokomentuvala-cvk.html

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У Центральній виборчій комісії не зафіксували порушень, які б могли вплинути на результати голосування у другому турі президентських виборів.

У комісії зазначили, що сьогоднішні вибори пройшли демократично, на рівні найвищих міжнародних стандартів. Вибори у другому турі стали прикладом того, як має відбуватися вільне волевиявлення, зазначила під час брифінгу в Києві голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Також вона повідомила, що остаточні результати виборів ЦВК оголосить орієнтовно 30 квітня. Наразі у комісії триває підрахунок голосів, оригінали протоколів з окружних виборчих дільниць почнуть приймати вже сьогодні.

Нагадаємо, вчора відбувся другий тур президентських виборів. Згідно з оприлюдненими даними, за Зеленського проголосували 73,13% українських виборців, за Петра Порошенка — 24,52%. Наразі у комісії опрацювали понад 95% протоколів.