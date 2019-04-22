Вибори-2019: Лукашенко та Пашинян привітали Зеленського з перемогою

Олександр Лукашенко, фото: «Известия»

https://racurs.ua/ua/n121079-vybory-2019-lukashenko-ta-pashynyan-pryvitaly-zelenskogo-z-peremogou.html

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав шоумена Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні.

Лукашенко, зокрема, побажав Зеленському «міцного здоров’я та здійснення всіх планів» на користь українського народу. Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі.

Лукашенко переконаний, що вдасться зберегти та посилити динаміку двосторонньої співпраці між Україною та Білоруссю, а діяльність Зеленського на посаді глави держави сприятиме процвітанню України та встановленню в нашій державі «миру та громадянської згоди».

«Білорусь завжди була і залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом», — наголошує Лукашенко.

З перемогою на виборах Зеленського також привітав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. У своєму Твіттері він розмістив повідомлення українською мовою.

Пашинян зокрема, висловив переконання, що на посаді президента Зеленський докладе усіх зусиль для виходу стосунків між Україною та Вірменією на новий рівень.

Нагадаємо, з перемогою Зеленського також привітав засуджений за державну зраду четвертий президент України Віктор Янукович, котрий, зокрема, подякував українцям за зроблений вибір та звинуватив Порошенка та його соратників у бойових діях на Донбасі.