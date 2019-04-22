Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах. Фото: ТСН

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Шоумена Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах привітав засуджений за держзраду президент-втікач Віктор Янукович.

У своєму посланні Янукович зазначив, що перед Зеленським стоять складні завдання з припинення війни на Донбасі, об'єднанню і примиренню українського народу, повідомляється на сторінці прес-секретаря президента-втікача Юрія Кірасіра.

У своєму зверненні Янукович звинуватив Петра Порошенка і його соратників у військових діях на Донбасі і подякував українським виборцям за мудрий вибір.

Також Янукович закликав Зеленського відновити законність і справедливість в Україні і поліпшити добробут українців.

Раніше повідомлялося, що Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів привітав лідер Чечні Рамзан Кадиров. Він побажав удачі в роботі «по єднання народів України і Росії».

Нагадаємо, вчора в Україні пройшло голосування в другому турі президентських виборів. Більшість українців підтримали кандидата на посаду президента шоумена Зеленського. За нього свої голоси віддали 73,13% українських виборців.