Зеленського з перемогою привітав Кадиров і побажав удачі. Фото: Владтайм

https://racurs.ua/ua/n121073-zelenskogo-z-peremogou-pryvitav-kadyrov-i-pobajav-udachi.html

Ракурс

Кандидата в президенти України Володимира Зеленського лідер Чечні Рамзан Кадиров привітав з перемогою на виборах.

Також лідер Чечні побажав «удачі в єднанні народів України і Росії». Про це повідомляє «Ліга новини», посилаючись на РІА.

Раніше Зеленського вже привітав прем'єр-міністр Канади.

Відомо, що кандидату Зеленському також телефонував президент США Дональд Трамп. В особистій бесіді він пообіцяв кандидату, що буде підтримувати Україну перед лицем агресії.

Центральна виборча комісія станом на 6.45 22 квітня підрахувала 82.74% всіх протоколів. Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка на 48,64%.