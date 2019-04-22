Зеленского с победой поздравил Кадыров и пожелал удачи. Фото: Владтайм

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Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского лидер Чечни Рамзан Кадыров поздравил с победой на выборах.

Также лидер Чечни пожелал «удачи в единении народов Украины и России». Об этом сообщает «Лига новости», ссылаясь на РИА.

Ранее Зеленского уже поздравил премьер-министр Канады.

Известно, что кандидату Зеленскому также звонил президент США Дональд Трамп. В личной беседе он пообещал кандидату, что будет поддерживать Украину перед лицом агрессии.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 6.45 22 апреля подсчитала 82.74% всех протоколов. Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко на 48,64%.