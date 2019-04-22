Центризбирком обработал более 82% протоколов (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n121072-centrizbirkom-obrabotal-bolee-82-protokolov-infografika.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 6.45 22 апреля подсчитала 82.74% всех протоколов.
Шоумен Владимир Зеленский, который набрал наибольшее количество голосов в первом туре выборов, продолжает побеждать и во втором туре. Действующий глава государства Петр Порошенко значительно проигрывает оппоненту. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
За Владимира Зеленского проголосовали 73.15% граждан Украины. Петр Порошенко получил голоса 24.51% избирателей. Разрыв между кандидатами составляет 48,64%. Недействительными признаны 2.32% бюллетеней.
Кандидат
% голосов избирателей
Количество голосов
|Зеленский Владимир
|73,15
|11 297 655
|Порошенко Петр
|24,51
|3 785 084
Как известно, в 6.00 по киевскому времени завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины за границей. Последним закрылся избирательный участок в американском Сан-Франциско.
Напомним, после обнародования результатов экзит-пола кандидат в президенты Владимир Зеленский выступил с первым обращением к украинцам. В своем заявлении Зеленский поблагодарил своих родителей, жену и всех граждан, поддержавших его кандидатуру во втором туре президентских выборов.