Центризбирком подсчитал более 82% бюллетеней. Фото:Коллаж: О. Кравценюк для "Ракурса"

https://racurs.ua/n121072-centrizbirkom-obrabotal-bolee-82-protokolov-infografika.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 6.45 22 апреля подсчитала 82.74% всех протоколов.

Шоумен Владимир Зеленский, который набрал наибольшее количество голосов в первом туре выборов, продолжает побеждать и во втором туре. Действующий глава государства Петр Порошенко значительно проигрывает оппоненту. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

За Владимира Зеленского проголосовали 73.15% граждан Украины. Петр Порошенко получил голоса 24.51% избирателей. Разрыв между кандидатами составляет 48,64%. Недействительными признаны 2.32% бюллетеней.

Кандидат % голосов избирателей Количество голосов Зеленский Владимир 73,15 11 297 655 Порошенко Петр 24,51 3 785 084

Как известно, в 6.00 по киевскому времени завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины за границей. Последним закрылся избирательный участок в американском Сан-Франциско.

Напомним, после обнародования результатов экзит-пола кандидат в президенты Владимир Зеленский выступил с первым обращением к украинцам. В своем заявлении Зеленский поблагодарил своих родителей, жену и всех граждан, поддержавших его кандидатуру во втором туре президентских выборов.