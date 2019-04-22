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Центризбирком подсчитал более 82% бюллетеней. Фото:Коллаж: О. Кравценюк для "Ракурса"

Центризбирком обработал более 82% протоколов (ИНФОГРАФИКА)

22 апр 2019, 07:02
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 6.45 22 апреля подсчитала 82.74% всех протоколов.

Шоумен Владимир Зеленский, который набрал наибольшее количество голосов в первом туре выборов, продолжает побеждать и во втором туре. Действующий глава государства Петр Порошенко значительно проигрывает оппоненту. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

За Владимира Зеленского проголосовали 73.15% граждан Украины. Петр Порошенко получил голоса 24.51% избирателей. Разрыв между кандидатами составляет 48,64%. Недействительными признаны 2.32% бюллетеней.

Кандидат

% голосов избирателей

Количество голосов

Зеленский Владимир 73,15 11 297 655
Порошенко Петр 24,51 3 785 084

Как известно, в 6.00 по киевскому времени завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины за границей. Последним закрылся избирательный участок в американском Сан-Франциско.

Напомним, после обнародования результатов экзит-пола кандидат в президенты Владимир Зеленский выступил с первым обращением к украинцам. В своем заявлении Зеленский поблагодарил своих родителей, жену и всех граждан, поддержавших его кандидатуру во втором туре президентских выборов.

Источник: Ракурс


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