Голосование на выборах президента Украины завершилось в США. Фото: Ракурс

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Ракурс

Голосование на выборах президента Украины завершилось. Последним закрылся избирательный участок в Соединенных Штатах Америки в городе Сан-Франциско.

Голосование на участке № 900091 завершилось 22 апреля в 6.00 по киевскому времени. На этом участке могли проголосовать граждане Украины, проживающие на территории двенадцати штатов.

Как известно, в Украине избирательные участки закрылись 21 апреля в 20.00. Двери участков открывались в 8.00. По информации Центральной избирательной комиссии, в голосовании во время второго тура выборов президента Украины не принимали участия 11 млн 243 тыс. 373 украинских гражданина. На избирательные участки пришли и сделали свой выбор 18 млн 403 тыс. 85 человек.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 63,02% избирательных бюллетеней. Шоумен Владимир Зеленский побеждает на выборах президента 2019 года. За него отдали голоса 73,00% украинцев. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,66% избирателей.

Президент США Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с лидером президентских выборов. Зеленскому он пообещал, что и впредь будет помогать Украине в восстановлении территориальной целостности, будет способствовать в противодействии агрессии.