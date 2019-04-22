Жертвами терактов на Шри-Ланке стали 262 человека. Фото: Народная Правда

https://racurs.ua/n121070-terakty-na-shri-lanke-chislo-pogibshih-vozroslo-do-262-chelovek.html

Ракурс

Теракты на Шри-Ланке, которые произошли 21 апреля в церквях и гостиницах четырех городов, унесли жизни 262 человек.

В результате серии взрывов ранения получили 452 человека. Ни одна из террористических группировок до настоящего времени не взяла на себя ответственность за взрывы. Об этом 22 апреля сообщил портал News 1st.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов погибли 207 человек, а 450 получили ранения.

Из-за терактов на Шри-Ланке ввели 12-часовой комендантский час. Власти ввели ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменили все пасхальные мессы.

Напомним, 22 апреля в четырех городах Шри-Ланки прогремели восемь взрывов в церквях и отелях. Правоохранители задержали семь человек причастных к совершению терактов в стране. Во время задержания предполагаемых злоумышленников погибли три работника полиции. По словам министра обороны Шри-Ланки, нападения осуществлялись одной группой.

Среди жертв оказались 35 иностранцев. В кровавой бойне погибли граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, Китайской Народной Республики, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, Турции и Великобритании. Еще около 20-ти иностранцев попали в больницу с травмами.