Жертвами терактів на Шрі-Ланці стали 262 особи. Фото: Народна Правда

https://racurs.ua/ua/n121070-terakty-na-shri-lanci-chyslo-zagyblyh-zroslo-do-262-osib.html

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Теракти на Шрі-Ланці, які сталися 21 квітня у церквах та готелях чотирьох міст, забрали життя 262 осіб.

Внаслідок серії вибухів поранення дістали 452 особи. Жодна з терористичних угруповань до теперішнього часу не взяла на себе відповідальність за вибухи. Про це 22 квітня повідомив портал News 1st.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибухів загинули 207 осіб, а 450 дістали поранення.

Через теракти на Шрі-Ланці запровадили 12-годинний комендантський стан. Влада ввела обмеження на користування соціальними мережами. У Коломбо скасували всі великодні меси.

Нагадаємо, 22 квітня у чотирьох містах Шрі-Ланки прогриміли вісім вибухів у церквах та готелях. Правоохоронці затримали сімох осіб причетних до здійснення терактів у країні. Під час затримання ймовірних зловмисників загинули троє поліцейських. За словами міністра оборони Шрі-Ланки, напади здійснювалися однією групою.

Серед жертв виявилися 35 іноземців. У кривавій бійні загинули громадяни Данії, Японії, Пакистану, Марокко, Індії, Бангладеш, Китайської Народної Республіки, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та Великої Британії. Ще близько 20-ти іноземців потрапили в лікарні з травмами.