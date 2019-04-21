Повідомлення про мінування надходять з окупованих територій. Фото: РИА Воронеж

https://racurs.ua/ua/n121034-povidomlennya-pro-minuvannya-gromadskyh-misc-nadhodyat-z-okupovanyh-terytoriy-policiya.html

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Кількість повідомлень про мінування сьогодні, 21 квітня, є надзвичайно високою. Зловмисники повідомляють про мінування громадських місць, де перебуває велика кількість людей.

Всі повідомлення про мінування сьогодні надходять з тимчасово окупованих територій, повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Також він зазначив, що у Росії та керованих нею територіях триває діяльність по повідомленню українських правоохоронців про нібито замінування громадських місць на території, підконтрольній України.

Правоохоронці вже зафіксували 562 порушення виборчого законодавства під час волевиявлення громадян на дільницях в Україні. Утім, Варченко зазначив, що наразі правоохоронці фіксують удвічі менше правопорушень, пов’язаних із фотографуванням бюлетенів та демонстрацією результатів свого волевиявлення. Також він заявив, що усі, хто порушив закон нестимуть відповідальність.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, в Україні триває голосування у другому турі президентських виборів. Українці обирають майбутнього президента з двох кандидатів: Петра Порошенка та Володимира Зеленського.