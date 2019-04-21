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Вибори президента: у США відкрилась виборча дільниця. Фото: twitter.com/UKRintheUSA
Вибори президента: у США відкрилась виборча дільниця (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n121033-vybory-prezydenta-u-ssha-vidkrylas-vyborcha-dilnycya-foto.htmlРакурс
У США відкрилась закордонна виборча дільниця.
Українці у Вашингтоні вже почали голосувати у другому турі виборів президента на виборчій дільниці № 900089.
На дільниці працює семеро членів виборчої комісії.
Нагадаємо, що першими проголосували українці в Австралії. Дільниці у цій острівній країні вже закрились.
Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, триває голосування у другому турі виборів президента. Українці обирають голову держави з двох кандидатів — чинного президента Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.
ЦВК оприлюднила дані щодо явки українців станом на 15.00. Наразі вже проголосувало 45,38% українських виборців.
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