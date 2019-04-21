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Ракурс
Вибори президента: у США відкрилась виборча дільниця. Фото: twitter.com/UKRintheUSA

Вибори президента: у США відкрилась виборча дільниця (ФОТО)

21 кві 2019, 16:28
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У США відкрилась закордонна виборча дільниця.

Українці у Вашингтоні вже почали голосувати у другому турі виборів президента на виборчій дільниці № 900089.

На дільниці працює семеро членів виборчої комісії.

Вибори президента: у США відкрилась виборча дільниця. Фото: twitter.com/UKRintheUSA

Вибори президента: у США відкрилась виборча дільниця. Фото: twitter.com/UKRintheUSA

Вибори президента: у США відкрилась виборча дільниця. Фото: twitter.com/UKRintheUSA

Нагадаємо, що першими проголосували українці в Австралії. Дільниці у цій острівній країні вже закрились.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, триває голосування у другому турі виборів президента. Українці обирають голову держави з двох кандидатів — чинного президента Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.

ЦВК оприлюднила дані щодо явки українців станом на 15.00. Наразі вже проголосувало 45,38% українських виборців.

Джерело: Ракурс


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