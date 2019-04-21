Вибори президента: у США відкрилась виборча дільниця. Фото: twitter.com/UKRintheUSA

https://racurs.ua/ua/n121033-vybory-prezydenta-u-ssha-vidkrylas-vyborcha-dilnycya-foto.html

Ракурс

У США відкрилась закордонна виборча дільниця.

Українці у Вашингтоні вже почали голосувати у другому турі виборів президента на виборчій дільниці № 900089.

На дільниці працює семеро членів виборчої комісії.

Нагадаємо, що першими проголосували українці в Австралії. Дільниці у цій острівній країні вже закрились.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, триває голосування у другому турі виборів президента. Українці обирають голову держави з двох кандидатів — чинного президента Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.

ЦВК оприлюднила дані щодо явки українців станом на 15.00. Наразі вже проголосувало 45,38% українських виборців.