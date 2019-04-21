Вибори-2019: у штабі Зеленського пояснили, чому їхній кандидат продемонстрував бюлетень

Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n121032-vybory-2019-u-shtabi-zelenskogo-poyasnyly-chomu-yihniy-kandydat-prodemonstruvav-buleten.html

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У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського пояснили, чому їхній кандидат продемонстрував заповнений бюлетень під час сьогоднішнього голосування на другому турі президентських виборів.

За словами речника штабу Дмитра Разумкова, показати бюлетень Зеленського попросили журналісти, повідомляє «Укрінформ».

Разумков наголошує, це не було зроблено з метою піару.

«Вийшло, як вийшло. Було порушення законодавства і в рамках чинного законодавства він та ми понесемо відповідальність», — заявив речник штабу.

Нагадаємо, Зеленський, заповнивши бюлетень у кабінці для голосування, перед тим як вкинути його в урну, продемонстрував журналістам у розгорнутому вигляді. На зроблених журналістами фотознімках можна побачити, що Зеленський навпроти свого прізвища поставив хрестик. Після того, як журналісти повідомили йому, що такі дії є порушенням, кандидат у президенти заявив «я не показав, ви не бачили».

Згодом через цей інцидент до Зеленського прибула поліція, щоб вручити адмінпротокол.