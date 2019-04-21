Володимир Зеленський, фото: Володимир Ар’єв

https://racurs.ua/ua/n121026-vybory-2019-zelenskomu-vypysaly-shtraf-za-prodemonstrovanyy-buleten-video-foto.html

Ракурс

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський під час голосування на другому турі президентських виборів продемонстрував свій заповнений бюлетень перед тим, як кинути його до урни.

Хрестик Зеленський поставив напроти свого прізвища, повідомляє «5 канал».

«Проголосував за достойну людину», — заявив він.

Після того, як йому повідомили, що це є порушенням, кандидат заявив журналістам:

«Я не показав, ви не бачили!».

Після цього Зеленський заявив, що далі поїде до своєї команди.

«Вони теж нервують. Вони зараз у нашому штабі. Поїду, об'єднаю їх, а ввечері подивимося результати», — заявив кандидат.

До виборчої дільниці Зеленський прибув о 11-й годині, журналістам він повідомив, що прийшов у піднесеному настрої.

Видання «Громадське» згодом повідомило, що до Зеленського через цей інцидент приїхала поліція, йому виписують штраф. Розмір штрафу наразі не відомий, його максимальна сума може становити 5,1 тис. грн.

Нагадаємо, у поліції повідомляють, що на Київщині один із виборців замість того, щоб вкинути бюлетень до урни, втік з ним із дільниці і зник в невідомому напрямку.