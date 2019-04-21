Гройсман проголосував у другому турі президентських виборів. Фото: Сегодня

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Ракурс

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проголосував у другому турі президентських виборів.

Гройсман разом з дружиною Оленою відвідали виборчу дільницю у Вінниці, повідомляється на офіційній сторінці прем'єр-міністра в Facebook.

За словами Гройсмана, сьогодні українці обирають майбутнє, і тільки від них залежить наскільки успішним воно буде. Також прем'єр-міністр заявив, що сьогоднішні вибори президента проходять у відповідності до найвищихдемократичнихстандартів.

Раніше повідомлялося, що на президентських виборах проголосували обидва кандидати на головну посаду в країні — Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Порошенко прийшов на виборчу дільницю разом з дружиною, дітьми і невісткою. Зеленський також відвідав виборчу дільницю.