Гройсман проголосовал во втором туре президентских выборов. Фото: Сегодня

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Ракурс

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проголосовал во втором туре президентских выборов, который проходит сегодня, 21 апреля.

Гройсман вместе с супругой Еленой посетили избирательный участок в Виннице, сообщается на официальной странице премьер-министра в Facebook.

По словам Гройсмана, сегодня украинцы выбирают будущее и только от них зависит насколько успешным оно будет. Также премьер-министр заявил, что сегодняшние выборы президента проходят в соответствии с самыми высокими демократическими стандартами.

Ранее сообщалось, что на президентских выборах проголосовали оба кандидата на главный пост в стране — Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Порошенко пришел на избирательный участок вместе с женой, детьми и невесткой. Зеленский также посетил избирательный участок.