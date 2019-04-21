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Теракт в Шри-Ланке: погибших более 130 человек, около 400 ранены. Фото: Twitter/noticiasdelmun4

Теракт в Шри-Ланке: погибших более 130 человек, около 400 ранены (ФОТО, ВИДЕО)

21 апр 2019, 10:41
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Жертвами серии терактов в Шри-Ланке стали уже по меньшей мере 137 человек. Количество погибших постоянно растет.

По последним данным количество раненых составляет около 400 человек. Об этом сообщает издание Associated Press на своей странице в Twitter.

В Шри-Ланке жертвами теракта стали более 130 человек. Фото: twitter/tokyopotato120

По информации издания, 45 человек погибли в Коломбо, где взрывы прогремели в трех отелях и одной церкви. В храме города Негомбо погибли 67 человек и 25 человек скончались из-за взрыва в церкви в Баттикалоа.

В Шри-Ланке произошла серия из шести взрывов. Фото: Twitter/ondacero

Среди погибших медики обнаружили девять иностранцев. Издание отмечает, что начальник полиции в стране ранее предупреждал о возможных терактах смертников в Пасхальное воскресенье.

Серия из шести взрывов произошла сегодня утром одновременно.

Из-за взрывов в Шри-Ланке пострадали 400 человек. Фото: twitter/capartaner

Как ранее сообщал «Ракурс», в стране постоянно растет количество нападений на христиан. Из-за террористической угрозы страна считается одной из самых опасных в мире.

Источник: Ракурс


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