Второй тур: украинцы Праги построились в длинную очередь на избирательном участке

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Избирательные участки для голосования во втором туре открылись в Финляндии, Эстонии, Турции, Азербайджане и Чехии. В частности, посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос отметил, за полчаса до открытия близ избирательного участка в Праге образовалась огромная очередь из желающих принять участие в волеизъявлении. Об этом он написал в Twitter.

«В 8.00 началось повторное голосование по очередным выборам президента на заграничном избирательном участке № 900101 при посольстве Украины в Финляндии», — сообщили украинские дипломаты.

«Зарубежные избирательные участки в Турции начали работу в штатном режиме. Дипмиссии в Анкаре, Стамбуле и Анталии осуществляют все необходимые меры с целью обеспечения надлежащего избирательного процесса», — отметили в Twitter диппредставительства Украины в Турции.

Также там добавили, что количество зарегистрированных избирателей выросло на 43% по сравнению с первым туром выборов.

Напомним, в субботу заработал первый участок на выборах президента в австралийской Канберре. Там украинцы до 11.00 будут выбирать нового главу государства.