В Конго перевернулась лодка: 40 человек погибли, десятки без вести пропали. Фото: ZiMetro

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Ракурс

Жертвами опрокидывания лодки в Конго стали по меньшей мере 40 человек. Тела 15 из них были найдены у побережья соседней страны — Руанды.

Власти Руанды призвали местных жителей прекратить на время купаться и рыбачить в том районе, где были найдены тела, до дальнейшего распоряжения. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа», передает India blooms.

В четверг власти Конго заявили, что жертвами происшествия стали по меньшей мере 104 человека. Однако, в субботу в СМИ появилась информация о 40 погибших, тела которых были найдены. Множество людей остаются без вести пропавшими и точное количество жертв пока назвать сложно.

На борту лодки было около 200 человек. Причина трагического происшествия неизвестна, но местные власти предполагают, что судно было перегружено и поэтому затонуло.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Ираке более 100 человек погибли после крушения парома. На судне было около 200 человек, а оно было рассчитано на группы до 40 граждан. В результате паром раскололся и все люди оказались в быстротекущей реке.