Беринчик сохранил титул WBO в бое с Аракавой. Фото: twitter/bankomet

https://racurs.ua/n121006-berinchik-sohranil-titul-wbo-v-boe-s-arakavoy.html

Ракурс

Украинский боксер Денис Беринчик защитил титул WBO в легком весе в бое с японским спортсменом Нихито Аракавой. Серебряный призер Олимпиады 2012 года одержал победу со счетом 120:107, 118:109 и 120:107.

В начале боя Аракава пытался одержать преимущество и какое-то время ему удавалось вести бой с позиции лидера и занять середину ринга. Однако, уже к третьему раунду японец начал уступать Беринчику в технике и разрыв в уровне стал более заметный. Об этом сообщает Xsport.

Во время боя Беринчик чередует активную фазу с более пассивной и энергосберегающей. Он наносит меньше ударов, зато попадает чаще.

Аракаве тяжело сражаться с партнером, который быстрее и интереснее в техническом плане. В 9-м раунде Аракава толкнул Беринчика головой и получил рассечения.

Рефери Юрий Копцев в наказание отнял один балл у японца. Аракава пытается противостоять украинцу, но продолжает пропускать удары.

В 10 раунде украинский боксер Александр Усик во время перерыва посоветовал соотечественнику стать более активным.

Во время 11-го раунда Беринчик продолжил более выдержанную манеру боя, но уже в последнем раунде перешел в жесткое наступление и переиграл соперника в решающей трехминутке.

Также Беринчик заявил, что его следующая цель — победа над украинским боксером Василием Ломаченко.

Как ранее сообщал «Ракурс», украинский боксер и чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко получил пояс суперчемпиона от Всемирной боксерской организации (WBO).