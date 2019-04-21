Берінчик зберіг титул WBO в бою з Аракавою. Фото: twitter/bankomet

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Ракурс

Український боксер Денис Берінчик захистив титул WBO в легкій вазі в бою з японським спортсменом Ніхіто Аракавою. Срібний призер Олімпіади 2012 року здобув перемогу з рахунком 120:107, 118:109 і 120:107.

На початку бою Аракава намагався здобути перевагу і якийсь час йому вдавалося вести бій з позиції лідера і зайняти середину рингу. Однак, вже в третьому раунді японець почав поступатися Берінчику в техніці і розрив в рівні став помітнішим. Про це повідомляє Xsport.

Під час бою Берінчик чергує активну фазу з більш пасивною та енергозберігаючою. Він завдає менше ударів, зате потрапляє частіше.

Аракаві важко боротися з партнером, який швидше і цікавіше в технічному плані. У 9-му раунді Аракава штовхнув Берінчика головою і отримав розсічення.

Рефері Юрій Копцев в покарання відняв один бал у японця. Аракава намагається протистояти українцеві, але продовжує пропускати удари.

У 10 раунді український боксер Олександр Усик під час перерви порадив співвітчизнику стати більш активним.

Під час 11-го раунду Берінчик продовжив більш витриману манеру бою, але вже в останньому раунді перейшов в жорсткий наступ і переграв суперника у вирішальній трихвилинці.

Також Берінчик заявив, що його наступна мета — перемога над українським боксером Василем Ломаченком.

Як раніше повідомляв «Ракурс», український боксер і чемпіон WBA в легкій вазі Василь Ломаченко отримав пояс суперчемпіона від Всесвітньої боксерської організації (WBO).