Другий тур: українці Австралії вже голосують

https://racurs.ua/ua/n121004-vidkrylasya-persha-vyborcha-dilnycya-ukrayinci-avstraliyi-obyraut-prezydenta-foto.html

Ракурс

Перша виборча дільниця у другому турі виборів президента України запрацювала в столиці Австралії Канберрі ще у суботу о 23.00 за київським часом. Про це повідомляє прес-служба української дипустанови у Facebook.

Дільниці закордонного виборчого округу на президентських виборах розпочинають роботу о 8.00 за місцевим часом. Найпершими свої голоси за Петра Порошенка або Володимира Зеленського віддаватимуть виборці, зареєстровані у Австралії та Новій Зеландії.

«Незважаючи на відстані, які відділяють австралійську столицю від регіонів, люди, яким небайдуже, приходять», — зазначають у посольстві.

Найбільш активними традиційно є мешканці Канберри та Сіднея. Зауважмо, що українцям Мельбурна та інших міст доводиться долати від 700 км до понад 1,5 тис. км, щоб віддати свій голос за майбутнього президента.

«Не змарнуйте свій шанс», — додають у посольстві.

Нагадаємо, у першому турі на дільниці в Австралії проголосувало 125 виборців. Згідно з результатами підрахунку голосів, 69 із них підтримали чинного президента Петра Порошенка, а 14 — Володимира Зеленського. Напередодні другого туру виборів посольство закликало всіх українців Австралії взяти участь у виборах президента.