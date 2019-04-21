Коломойський виграв суд у справі про погашення кредитів «ПриватБанку». Фото: Днепр час

https://racurs.ua/ua/n121003-kolomoyskyy-vygrav-sud-u-spravi-pro-pogashennya-kredytiv-pryvatbanku.html

Ракурс

Бізнесмен Ігор Коломойський виграв ще один суд проти Національного банку України (НБУ). Печерський райсуд Києва прийняв сторону бізнесмена у справі про погашення кредитів «ПриватБанку».

У 2015 році Коломойський уклав з НБУ договори про погашення кредитів «ПриватБанку», а у 2017 розі направив до суду вимогу розірвати їх. Рішення у цій справі було прийнято вчора. Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці в Facebook.

Фактично Коломойський відмовився виплачувати 9,2 млрд грн заборгованості по п’яти кредитам, які були отримані банком в 2008—2014 роках. Судове рішення поки не набуло чинності.

Нацбанк обурений тим, що Коломойський відмовився гасити заборгованість «Привату» перед НБУ, і готується до апеляції.

Нацбанк непокоїть, що цей суд вже третій за останні три дні, який програє держава у справах проти Коломойського. Такий перебіг подій ускладнює подальші судові процеси між бізнесменом та Нацбанком щодо відшкодування збитків державі

та банку.

У 2018 році НБУ подав один позов до швейцарського суд у Женеві та чотири позови до український судів. Поки Феміда не на стороні НБУ.

Як відомо, окружний адмінсуд Києва скасував націоналізацію «Привату».