Коломойський виграв суд щодо націоналізації «ПриватБанку»

https://racurs.ua/ua/n120901-kolomoyskyy-vygrav-sud-schodo-nacionalizaciyi-pryvatbanku.html

Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України і Кабінету міністрів України щодо націоналізації «ПриватБанку».

Процедура виведення неплатоспроможного «ПриватБанку» з ринку за участю держави визнана такою, що порушує норми чинного законодавства, повідомили у Національному банку України. В НБУ будуть оскаржувати це рішення.

Суд визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку. Справа розглядалася з червня 2017 року і нараховувала понад 50 томів.

Феміда констатувала, що відповідачі не змогли довести законні підстави для віднесення «ПриватБанку» до категорії неплатоспроможних, що дало підстави розпочати його націоналізацію. Цю процедуру суд визнав безпідставною і здійсненою з порушенням законодавства.

В Нацбанку заявили, що звернуться до Ради національної безпеки та оборони України та уряду з приводу подібних судових практик, що наносять шкоди міжнародному іміджу України.

В НБУ нагадали, що рішення про визнання «ПриватБанку» банкрутом і його націоналізація ґрунтувались на «зменшенні розміру регулятивного капіталу до від'ємного значення».

«Ракурс» повідомляв, що цього тижня Господарський суд міста Києва відклав розгляд позову Коломойського про поверненням йому акцій «ПриватБанку». Перерва у засіданнях триватиме до 7 травня. Екс-акціонери «ПриватБанку» вимагають визнати недійсним договір купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів та особами, які були його акціонерами.

Крім того, Апеляційний адмінсуд відклав на 22 квітня розгляд апеляційної скарги НБУ на рішення Окружного адмінсуду про скасування розпорядження НБУ про проведення перевірки «ПриватБанку» у жовтні 2016 року. Саме результати перевірки спонукали до націоналізації фіну станови у грудні 2016 року.

З хронологією націоналізації «ПриватБанку» можна ознайомитися тут.